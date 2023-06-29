王棠云今（29日）身穿ASPORT選品品牌BLACK MILE套裝站台，笑說自己本身就是ASPORT VIP，很開心接到品牌邀約。（ASPORT提供／朱世凱台北傳真）

ASPORT NOKE忠泰店以城市綠洲為靈感設計，選材特別採環保建材作為鋪飾。（ASPORT提供／朱世凱台北傳真）

APL TechLoom Zipline 灰白編織運動休閒跑鞋，1萬3280元。（ASPORT提供／朱世凱台北傳真）

BLACK MILE 氧氣藍經典單車褲，3680元。（ASPORT提供／朱世凱台北傳真）

NYLORA BROOKLYN TOP BK，2380元。（ASPORT提供／朱世凱台北傳真）

運動精品選品店ASPORT進駐NOKE忠泰店，特別找來余文樂妻子王棠云助陣，一周有五天都會安排運動，最看重服裝舒適度與機能性，對於身材滿意度，她笑笑將分數留給粉絲打，談及近期最進步的身體部位，「應該是手臂吧，感覺變得更緊實！」透露自己上了不少運動體驗課、皮拉提斯，近期還開始打拳擊，孩子去上課的同時，自己也沒閒著。不過被問及有沒有和老公一起運動？王棠云表示，「因為他忙著拍戲，所以我都是安排自己的時間。」

本身就是ASPORT VIP的王棠云，接到代言前剛好買了一雙鞋，笑說真的非常興奮能為愛牌站台。ASPORT NOKE忠泰店以城市綠洲為靈感設計，選材特別採環保建材作為鋪飾，此次新品概括受國際超模喜愛的運動休閒品牌ALO YOGA與APL，以及新銳設計師品牌NYLORA、BLACK MILE，標榜款式最齊全。

ASPORT選入備受超模Kendall Jenner、Hailey Bieber、Bella Hadid 追捧的知名瑜珈品牌 ALO YOGA，於開幕期間以全台最新最全面系列選品內容精彩亮相，並獨家於7月5日搶先上市春夏最新款與美國同步，愛好者們不必出國等待在台可即時購得。ALO YOGA春夏選品以多元設計與色系，完整體現品牌著重品質、貼身舒適與機能性的三大品牌核心，ALO YOGA 以AIR空氣、LAND大地、OCEAN海洋字首命名，象徵其對於大自然生態環境保護的重視，商品的設計與生產亦秉持著環保概念製成，體現ASPORT 慢時尚意識選品。

另全新選入同樣備受超模Kendall Jenner 及時尚名媛 Olivia Palermo 喜愛的洛杉磯運動鞋履品牌 APL TechLoom Zipline最新跑鞋系列，該系列選用全新專利輕質透氣單層鞋面結合 APL FutureFoam跑步中底與專利 Souffle 鞋墊提供無與倫比的緩衝和舒適度。其線型式環繞鞋面，提供橫向和縱向全面性支撐，在不影響靈活度的同時，更提供輕盈透氣性。

以舒適著裝為設計忠旨的高端時尚運動品牌BLACK MILE，擅長運用獨特剪裁搭配頂級機能壓縮布料，以精準演算結合高科技將精品運動服飾提升至美觀與舒適兼具最高境界，創造出From gym to street前衛性感風格而深受喜愛。為慶祝ASPORT NOKE 忠泰店開幕，ASPORT 特別在售價上做了調整，少說省了一千。

韓國新銳設計師品牌NYLORA全新春夏系列也被選中，品牌設計師Carolyn Jang 憑藉其獨特風格及服裝的專業知識領域，將歐美運動裝束以更貼近亞洲市場的版型及設計品味完美兼容於其創立的品牌 NYLORA 之中。春夏系列以中性色調及精巧細節將品牌精神延伸至多元運動裝束及場景之中。經典選品如馬甲式運動背心、單車褲、休閒喇叭褲裝與針織罩衫，點綴上低飽和度淡雅粉、奶油白、緻雅灰色基調，亮相於ASPORT NOKE忠泰店的幾何美學空間中，呈現轉換於不同生活場景的精彩故事。