統一獅爭奪季冠軍關鍵時期卻接連出現傷兵，主戰游擊手林靖凱在27日的比賽中被不規則彈跳球直擊臉部，當場倒地並流血，好在經過檢查眼睛、頭部並無大礙，只是眼睛附近腫了起來，一旁的胡金龍看到開玩笑說：「靖凱真的『腫起來（台語）』了。」

周二與樂天桃猿的比賽打到延長賽12局上，林靖凱要處理宋嘉翔擊出的滾地球時球卻突然彈起來，打到左眉上方3公分，縫了5針。回憶當時驚恐時刻，林靖凱說：「那時候只看到第一個彈跳，後面打到我就倒下去了，球太快了。」

被打到倒地當下，林靖凱不敢馬上移動，防護員也立刻衝上前來幫忙處理，用毛巾先捂住傷口，他也能自行走下場，「下來後就先處理傷口，當下以為打到眼睛，還好沒有，現在跑動也沒有頭暈的情況，眼睛檢查也都正常。」

林靖凱表示，這是自己打球生涯第1次被球打到臉部，胡金龍看到他腫起來的眼睛也用台語雙關語跟他開玩笑，「他之前就已經講很多次了啦！」總教練林岳平則說：「林靖凱沒事，只次皮肉傷，今天沒有先發，後面有需要再下場，今天游擊交給林祖傑。」