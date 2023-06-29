亞泥中國主要的營業地區，是在江西南昌、湖北武漢、四川成都 、江蘇南京等地。

大陸水泥網統計，大陸全面解封，大陸各水泥廠的庫存已逐步下降，加上各地執行錯峰生產政策持續，且當地解封後基建工程復工率提升，張振崑指出，亞泥在大陸各營業區所在的生產線，產能利用率都有比去年回升1-2成。

水泥需求最多的還是房地產、民間建築；張振崑指出，雖然目前大陸房地產市場仍處於低迷、調整；不過，當地政府對房地產景氣刺激政策一定會相繼出台，市場對增加水泥需求都有期待。

另外，大陸地區煤炭價格也從去年的高點，每噸7、8百元人民幣，修正到今年已回到每噸5、6百元。這對水泥廠今年的毛利、獲利能力都提供了極大的助長動能。

張振崑表示，亞泥中國營運最壞時機已過去了。進入下半年水泥傳統的出貨旺季，以及趕工期，市場都預期，今年下半年的價、量都會比上半年好轉。

據了解，在價量都回升，加上煤炭價格下跌下，法人估，亞泥中國今年的獲利將會比去年有近一倍的增加。