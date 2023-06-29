全球累積票房突破319億日圓（約新台幣73.8億元）、台灣票房破1.7億新台幣的《航海王劇場版：紅髮歌姬》今年1月底日本終映不到半年，爭取到日文原音版及國語配音版在愛奇藝國際版獨家上線，不只海迷們可以多刷重溫外、當時錯過進影院的粉絲朋友，也可以透過影音平台享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

《航海王》自1997年連載以來，一直保持著極高的人氣和口碑，其衍生作品更是廣受追捧。2022年上映的《航海王劇場版：紅髮歌姬》為《航海王One piece》劇場版第15部作品，同時也是原作連載25周年紀念作品。結合音樂元素和虛擬偶像概念，找來日本當紅的VTuber Ado獻唱主題曲並擔任故事主人公-世界歌姬「美音」的歌唱配音，新奇的跨界聯手加上精心製作的音樂以及意想不到的故事發展，讓《航海王劇場版：紅髮歌姬》成為15部劇場版票房之最，被稱為「史上最成功的劇場版」。

《航海王劇場版：紅髮歌姬》講述世界歌姬兼紅髮傑克的女兒「美音」的故事，讓全世界為之瘋狂的歌姬美音，她的歌聲卻被譽為「來自異次元的聲音」。她將舉辦演唱會並第一次露出廬山真面目。為了欣賞她的歌聲，魯夫率領的草帽海賊團，以及各路海盜、海軍、世界各地的歌迷都彙聚在會場之中。全世界備受矚目的歌聲即將在此回蕩，美音的計畫也正悄悄進行，原來她是歌歌果實能力者，她的能力是可以將聽歌者的心靈帶入異世界，美音打算讓所有的聽眾包括魯夫一行人進入她理想的烏托邦。

故事結合主線劇情，更揭露了對《航海王》故事有著舉足輕重的關鍵人物「紅髮傑克」更多的過去，令人驚喜地最終戰草帽海賊團與紅髮海賊團將會夢幻同台，更多在漫畫中看不到的場景全都在片中。《航海王One piece》歷年來15部動畫電影跟13部電視特別篇可上愛奇藝國際站收看。