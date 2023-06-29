AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲在衛視原創《神秘五金行》與首位「飛行嘉賓」曾莞婷，一同迎來開業以來最忙的一天，7人從一早練舞、到老人幼兒園表演、店家牆面彩繪、換燈管、補舖水泥、麵店營業、盧經堂牆面彩繪到每天的安親班，7人雖然已經分工進行，但還是忙到人仰馬翻。

當大家忙得如火如荼時，禾浩辰臨時接到店家燈管故障委託案，難得來到台南的曾莞婷則主動爭取跟禾浩辰一起去修燈管，由於委託人就在台南安平老街附近，兩人步行前往，禾浩辰沿路跟曾莞婷介紹說來到老街被鄉親熱情「餵食」的趣事，男神、女神有說有笑同行，讓太久沒約會的禾浩辰靦腆地笑說：「有種像在約會的感覺」。

曾莞婷（左）人生首次修燈管，禾浩辰陪同笑說有戀愛的感覺。（衛視原創照片提供）

為了讓曾莞婷體驗人生中第一次換燈管，貼心的禾浩辰原本想先把前置作業弄完再讓曾莞婷接手，沒想到一到現場才發現是要將藏在燈箱裡的燈管做更換，當曾莞婷問會不會修的時候，禾浩辰才眼尖發現燈管上的線路及規律，所幸沒有在女神面前丟臉。2人拆除管線外層、用絕緣膠帶纏繞線路、到安裝定位，讓曾莞婷開心說：「這是我這輩子長這麼大第一次」，禾浩辰很自豪只花10分鐘就完成工作，卻被曾莞婷吐槽：「以換燈管來說算滿久的」。

合夥人們好不容易忙完手邊工作，才剛想休息一下，沒想到安親班的時間又到了，於是所有人趕快上緊發條，温昇豪準備點心給小朋友們吃，王彩樺、曾莞婷則負責上台語課，而且是要用台語教「二十四孝」的故事，這下可難倒兩人，第一句「白雪皚皚」就不知道怎麼翻譯成台語，連台語流利的王彩樺都一個頭兩個大，兩人只能一起用口語化的台語來教學。

等到蔡昌憲出現，王彩樺跟曾莞婷猶如看到救星，蔡昌憲接手台語教學，要AKIRA也來學台語，於是AKIRA就跟小朋友一起複誦蔡昌憲教的台語，態度認真之外台語也講得超好，讓蔡昌憲笑說：「AKIRA桑講台語真的很標準」，讓AKIRA聽了好開心。

不過因為五金行就在台南安平附近，愛好衝浪的蔡昌憲臨時起意，決定用台語教小朋友們如何衝浪，把地板當板子來個「陸上衝浪」台語體育課！只見蔡昌憲用台語教起衝浪步驟，從趴下、划水、上板，身為老師的蔡昌憲身先士卒，全程趴在地板上示範動作，小朋友看狀也跟著照做，大家玩得十分開心，真的是超「接地氣」的台語體育課。