演員群實地參觀粽邪體驗展，一群人被嚇破膽。（華影提供）

監製鄒介中率領演員鄒承恩、陳雪甄、李明倉（阿倉）、劉國劭、夏子薇出席《粽邪 驅魔沈浸式體驗展》開展記者會，其中陳雪甄擔任電影《粽邪3：鬼門開》的演員兼表演指導，聊到同為表演老師的許傑輝爆發「＃Me Too」風波，她自己是如何避免踩到紅線？

陳雪甄表示，表演指導要懂得看學生、因材施教，如果教課期間需要用上比較強烈的語言，要事先知道學生的理解能力跟承受度，「我自己會花很多時間在觀察學生。」，對她而言，請學生展示性感的方式有一百種、性感也有一百種，老師要用對的方式引導，「而且不管男女同學，我觸摸到男同學之前也會先問對方。」

而《粽邪3：鬼門開》是阿倉第一次擔任電影主演，他為了角色特別去學跑酷，在片中跳來跳去，他坦承學習跑酷的過程確實有危險，而且真的要夠膽，期間他也受了一些擦傷，問他老婆會不會擔心？阿倉笑說：「她才不管我死活，就說工作重要。」而老班底鄒承恩賣關子說這次飾演的角色會有大翻轉；「驅魔助手」劉國劭則從徒弟變師兄，身分地位升一階。

監製鄒介中補充分享，這次第三集預算全面升級，碰上疫情三級警戒跟兩次颱風，拍攝過程可說是多災多難，因延拍等種種因素，《粽邪3：鬼門開》最後的預算飆到接近6千萬。另相較前兩集，第三集請到的宗教顧問人數也倍增，約有7、8位法師輪流進組。