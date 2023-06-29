韓菲今出席「bonaqua怡漾」無標籤鹼性水–減碳循環站開幕活動。（可口可樂公司提供）

韓菲今出席「bonaqua怡漾」無標籤鹼性水–減碳循環站開幕活動。（可口可樂公司提供）

「最美星二代」韓菲一出道即獲不少活動邀約，今（29日）受邀出席「bonaqua怡漾」無標籤鹼性水–減碳循環站開幕活動擔任「導覽員」，曾在學生時期當藝廊導覽員的她「重操舊業」，感覺駕輕就熟且口條清晰，笑說：「高中的時候有一次暑假有和朋友一起去一間藝廊打工，其中一項工作就是要招呼客人和導覽、介紹藝術作品，這次擔任活動導覽員也有好好的做了功課，自己有久違地用電腦打了一份筆記還有印下來畫重點，彷彿回到了學生時期生活。」

活動過程中，韓菲大方分享Gen-Z永續觀念，笑說自己從小培養「永續」概念全「靠爸」的「綠手指」，原來王中平「愛種樹」的嗜好，耳濡目染之下，讓韓菲更在意與環境相關的議題，「從小就常看著爸爸種樹並且照顧各種植物，所以也對花草樹木培養了情感，也知道種樹對於地球有很大的益處，所以更覺得應該在其他方面更落實環保、永續精神，減少碳足跡」。

提及過去跟爸爸一起種樹的經驗，她說：「之前爸爸種砂糖橘，結果的時候有邀請我、媽媽，和哥哥一起去摘，雖然說數量不多而且中出來的橘子不是那麼美觀，但因為是爸爸自己種的所以也蠻有成就感的。」短短出道半年就有不少活動邀約，被問到當歌手後第一筆收入要如何運用？秉持著魔羯座務實個性的韓菲說：「可能會想用一部分的錢去買音樂上的一些設備，另一部分先存起來。」