高雄福華大飯店搶攻暑假親子國旅市場，與衛武營合作推出聯名主題房。（柯宗緯攝）

高雄福華大飯店搶攻暑假親子國旅市場，今（29）日宣布攜手衛武營國家藝術文化中心推出親子主題房，除有花露露絨毛公仔等周邊商品可帶回家外，加碼可享衛武營「花露露的童樂節」門票8折優惠。

衛武營「2023花露露的童樂節」以「宇宙樂園」的概念，打造成充滿冒險樂趣的太空船，將於7月6日至7月23日推出4檔廣受好評的國內外廳院精選節目以及戶外移動故事屋、花露露大遊行、迷你足球與拔河、工作坊、親子電影院及市集等活動，還有可以與花露露互動的魔幻驚喜屋。

高雄福華大飯店為體貼親子客群，即日起至9月30日推出「武營來住~HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，入住豪華單床房／豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚$3999~5999元起，每房依人數加贈麗香苑自助早餐（含Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽）。

客房內有100公分高Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過二千元的豐富週邊商品HOVII熊帆布提袋、旅行收納袋、馬克杯及杯墊、彩色鉛筆、花露露絨毛公仔、著色本及泡泡瓶等，通通可以帶回家！

高雄福華大飯店去年就曾與衛武營合作，推出專案客房隨即搶訂一空。今年再度推出聯名住房，將範圍擴大到中北部的新竹、石門及溪頭福華飯店，推出「武營來住~HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，入住此可享豐富的花露露及HOVII熊周邊贈禮。

此外，該專案還可享衛武營花露露的童樂節目購票八折優惠（300元以下票價不適用）。上述專案若於周六及國定假期入住，每晚需加收1200元，住宿期間皆可免費使用5F兒童遊戲室、游泳池、健身房等多項設施，免費停車、館內用餐入房帳可享平日85折／假日9折優惠等。住房專案每日限量需事先預訂，優惠不得合併使用／特殊節慶日不適用。