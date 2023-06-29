台中市大甲幼獅工業區汙水排放管線老舊且容量不足，時常宣洩不及、汙水溢流，廠商擔心經濟復甦後排水需求量增大恐無法因應。立法院副院長蔡其昌29日邀集相關單位視察，爭取到經濟部工業局允諾將汙水管線汰換改善列為優先核列工項，預計明年底完工。

蔡其昌29日邀集台中市議員施志昌服務處、經濟部工業局副局長楊志清、大甲幼獅工業區服務中心主任黃紫瑜、幼獅工業區廠商協進會理事長陳勝堅與在地里長等人前往視察。蔡其昌表示，日前陸續接獲許多在地廠商反映，幼獅工業區汙水排放管線老舊且容量不足，時常發生汙水溢流地面的情況。

台中市大甲幼獅工業區汙水排放管線老舊且容量不足，廠商擔心經濟復甦後排水需求量增大恐無法因應，立法院副院長蔡其昌29日邀集相關單位視察。（立法院副院長蔡其昌辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

為解決中小企業遇到的困難，蔡其昌要求經濟部工業局務必在今年發包汙水管線汰換改善的設計、明年動工並期盼於年底完工，若遇到任何問題請幼獅工業區服務中心隨時反映，務必依照預定期程進行。至於工法選擇，蔡其昌說，他尊重專業，請工業局妥善評估，期盼完工後能讓廠商無後顧之憂，促進幼獅工業區發展，也符合SDGs的規範，大家齊心合力解決問題。

楊志清指出，工業區的發展相關的配套措施應該要完整、因應時間與發展進行汰舊換新，「是工業局責無旁貸的責任」，本案經費擬2024年循年固定資產結餘經費，並編列2025年固定資產新增財產工項並列為優先核列工項，一定會持續推動。

陳勝堅說，汙水排水問題已經困擾幼獅工業區廠商多年，造成許多廠商經營上的問題，非常感謝蔡其昌今天前來會勘，協助廠商解決問題，希望這次工程可以如期如質完成。