世上竟有如此惡魔一般的父親！印尼一處村莊居民日前發現以衣物包裹的人類骨骸，警方循線追出一樁持續至少11年的亂倫慘案，震驚東南亞。一名57歲男子從2012年起性侵親生女兒，女兒因此多次懷孕生產，男子親手殺害至少7個小嬰兒。警方已尋獲5具遺骸，並逮捕這名男子。

新加坡《海峽時報》、馬來西亞《人民郵報》（The Rakyat Post）報導，這起慘案發生在印尼中爪哇省一處村落。本月15日，村民在一處曾經是池塘的區域整地時挖出人類骨骸，趕緊報案。警方調查後發現一名57歲男子涉有重嫌，男子招認，過去11年間，自己與現年25歲的女兒發生性行為，女兒陸續生下5男2女共7個寶寶，男子一一殺害埋屍。最後一個慘遭毒手的寶寶出生於2021年。

inses dilakukan ayah dan anak kandung di Banyumas Jawa Tengah. Rudi (57) ayah kandungnya, wanita berinisial E (26) ini sudah 7 kali melahirkan. Namun dari 7 kali hamil dan melahirkan, bayi-bayinya itu dibunuh oleh sang ayah. pic.twitter.com/Crgq5MIxHT — «ᵸ» (@CH4__15R) June 26, 2023

警方說明時僅以R稱呼嫌犯。R男坦承，這7個孩子一出生不久就被他用布料掩住鼻子悶死，先後埋在一處池塘附近。受害者則以E為代稱。

地方媒體指，R男有3個老婆，E女是R男與第3個妻子所生的女兒。警方研判E女的母親對於丈夫性侵女兒一事知情，甚至曾協助女兒生產。警方懷疑可能有其他共犯，但根據警方掌握的重要線索，主嫌就是R男。

中爪哇省萬由馬士（Banyumas）警方向媒體說明案情時表示，E女的母親無法反抗，因為R男威脅，假如她透露半點口風就會沒命。

印尼《雅加達郵報》警方透露，R男第一次與女兒發生性行為時，女兒才13歲，當時女兒生下1個孩子，後來由鄰居領養。E女2015年再度生產，當時生下的嬰兒竟遭R男活埋。R男已於23日由警方據兒童保護法、刑法等法條逮捕，恐面臨多項謀殺罪名，最高刑期終身監禁。

印尼《羅盤報》（Kompas）報導，當地警方調查發現，R男2011年在工地工作時遇見一名薩滿巫師，巫師告訴他，如果他想發財，必須與E女發生7次性行為。R男供稱，縱使他按照巫師指示行事，他至今依然是個窮光蛋。

這起大案經媒體報導後引發網友封傳，有推特用戶呼籲當局對R男施以閹割的懲罰。