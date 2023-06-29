許多人談戀愛時都講求門當戶對。一名女會計師表示，近日相親時遭男方批評會計師是「阿姨級女性」才會做的工作，還認為她的經濟狀況有問題，擔心婚後無法過生活，未料這名挑三揀四的男子其實是名月薪32K的作業員，什麼財產也沒有，氣得她當場閃人，火大開嗆：「什麼都沒有還敢嫌我？什麼破爛玩意！」

原PO昨（28）日在《匿名公社》發文透露，自己的職業是會計師，沒想到相親時竟然被嫌到「沒一塊好」，男方首先批評會計師是「阿姨級工作」，後來聽到原PO已經買房、買車更是立刻擺出臭臉，認為她月薪不到7萬元，還得繳15年房貸，就連車子也很平價，大嘆：「結婚後是要怎麼過日子？」

原PO瞬間被點燃怒火，反問男方的職業跟背景，這才知道男方是月薪3.2K的作業員，目前和爸媽同住，沒車、沒房、沒存款，讓原PO聽完立刻拿起包包離開現場，而男方還追出來問：「你幹嘛？」氣得原PO開嗆：「自己什麼條件都沒有，還好意思擺臉給我看？什麼破爛玩意」。

貼文曝光後，讓一票網友看傻眼，直說：「他想要當小白臉啦」、「說不定他是獨子，可繼承5億遺產」、「想靠女生養的媽寶吧」、「臉皮厚到子彈打不穿」、「佩服男方沒車、沒房、沒存款，有臉相親的勇氣」、「這麼好的相親對象還挑剔，他真的是不知足」。另外也有人猜測，男方可能是被家長逼著來相親，因此胡謅自己的背景，想要嚇跑原PO。