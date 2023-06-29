2022年8月縣長張麗善親自率隊陪同公路總局現勘，並表達闢設人行景觀步道有其必要，公路總局最後同意。（本報資料照片）

雲林縣府重振草嶺觀光三部曲最後一哩路是興建跨清水溪橋，從樟湖村截彎取直到草嶺村，交通部公路總局日前拍板核定補助10.7億元，縣府自籌1.89億元興建雙脊背橋，周邊將有景觀步道可眺望清水溪及黃頭鷺遷徙美景，將成為雲林山區地標。

湖山水庫取水源頭的清水溪，流經古坑鄉樟湖村、草嶺村，若從樟湖村前往草嶺村，必須從山下一座橋梁通過後沿149甲線蜿蜒上山，彎道多、坡度陡，雲林縣長張麗善5年前上任規畫在149甲線23公里處興建跨清水溪橋，以縮短蜿蜒的山路。

交通部公路總局日前終於核定「縣道149甲線23公里＋735公尺至25公里＋750公尺新建跨清水溪橋工程」，整體經費12.6億元，中央補助10.71億元，其餘由縣府籌款配合。

縣長張麗善表示，感謝中央支持，縣府秉持務實精神，一定會加速恢復草嶺、樟湖觀光人氣，讓雲林的後花園風華再現。

工務處長汪令指出，跨橋位址因位於湖山水庫集水區，縣府早就啟動環境影響評估，2021年3月獲審查通過；為掌握時程，縣府自籌2700萬元先發包規畫設計，待中央經費到位即可完成整體設計，並加速發包。

汪令堯說，原規畫興建鋼橋，為節省工程費，改成興建雙脊背橋，去年8月張縣長親自率隊陪同公路總局現勘，並表達闢設人行景觀步道有其必要，公路總局最後同意。

汪令堯表示，跨清水溪橋身約500公尺，加上引道為700公尺，橋址在149甲線23公里處，完工後秋天就可在此欣賞黃頭鷺往南遷徙到嘉義梅山的美景。

雲林縣府自2019年啟動重振草嶺觀光三部曲，首先是2018年改善149乙線4處髮夾彎讓大客車通行；接著2021年修復延宕22年的縣道149甲線破碎帶，完成全線通車；第三部曲是新建跨清水溪橋，本案已評估20多年，張麗善上任後再次提案並執行。