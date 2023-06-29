國立關山工商今年升學榜單傳出佳績，資料處理科學生余榮恩及觀光事業科學生王家凱分別錄取國立高雄師範大學運動競技與產業系和國立彰化師範大學高齡健康促進與照護管理系。兩人如願進入師範大學就讀，為圓夢日後的教職生涯持續邁進。

余榮恩從小就對運動展現天分，國中時就讀海端國中，當時在師長鼓勵下，高中選擇就近設有籃球隊的關山工商。高中時期，師長循循善誘，鼓勵榮恩在專業領域自我精進，3年來除了擔任籃球隊隊長及擔任學生會會長，取得3張丙級專業證照，並帶領同學完成許多活動，積極參與社區服務和文化活動。

關山工商表示，王家凱雖然家庭經濟不富裕，需要利用課餘時間打工賺取生活費用，但仍恪盡學生本分努力向學，高中3年在師長們持續鼓勵，並多次到家中家訪。

余榮恩及王家凱皆表示，在關山工商就讀時期，很幸運能有許多老師看見自身的優勢與特質，老師們循循善誘鼓勵他們要更有企圖心，讓他們感受到教師工作的偉大，因此期許希望將來能擔任教師，能夠傳承恩師的指導，去影響或改變更多需要協助的人。

看見2位偏鄉學子能夠實現自己的理想，關山工商校長王怡婷表示，身為教育工作者，能用正能量引導正能量，達到善的循環，進而見證學子築夢圓夢，未來有機會也成為優秀的教育工作者，非常值得驕傲，期待他們成為榜樣激勵更多學子。