H&M試圖提振自己的時尚吸引力，刺激高價的品牌，將目標客群瞄準到對通膨較不敏感的消費者。H&M目前在高價產品遇見Zara的強力競爭，在低價產品又有Shein的進逼。

儘管生活成本的高漲，擠壓到消費者的支出，H&M在許多市場的銷售都有成長。執行長Helena Helmersson說，由於全歐洲的天氣變暖，夏季系列產品有很好的開始。

單是六月(1~27日)的銷售即出現年增10%。

Bryan Garnier的消費者分析師Cedric Rossi說，庫存水準的大幅下降，是另一個正面的意外，「我真的感到驚訝，在沒有大量促銷活動下，H&M就降低了庫存」。

在5月31日，H&M的庫存量相當於銷售的16.7%，低於一年前的19.2%。

H&M將較低的獲利率歸咎於原物料上漲，和運費成本增加，但是又說，這些不利因素已經轉為正面，通膨壓力正在放緩。

H&M在去年宣布裁員和其它削減成本方案，該公司稱，這些措施將在2023年下半開始，有助於公司降低成本。

該家瑞典集團第二財季營業利益為47.4億瑞典克朗(約4.38億美元)，低於去年同期的49.8億瑞典克朗，但是遠高於分析師預期的40.7億瑞典克朗。

截至五月底的過去一年裡，H&M關閉了303家門市。該公司說，未來新開設的商店，主要會開在「成長型市場」，另外關店主要是在成熟市場。