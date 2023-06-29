盛達電業以生產電源變壓器起家，並於106年轉投資盛齊綠能，綠能事業群積極參與轉型工程與提供綠能解決方案，專注於銷售光電變流器與監控系統、儲能系統建置及能源管理系統(EMS)研發，以及進行中的海陸域運具電動化布建，受惠於盛齊綠能在4月底與5月初有6MW、3MW兩座儲能案場陸續完工，並集中在5月認列相關收入，盛達5月合併營收為2.65億元，月增67%、年增更高達292%，創下單月歷史新高；累計今年前5月合併營收為7.23億元，年增79.5%。

盛達集團儲能等綠能事業開始收割，吸引中美晶(5483)以每股35.32元參與盛達私募普通股15000仟股，持股比例約13.08%，成為盛達電業最大法人股東，中美晶總經理陳振乾也在日前盛達股東會當選新任董事，正式進入盛達董事會，未來雙方將攜手搶占儲能、微小電網整合廠及運具電動化商機，讓綠能布局更趨完整。