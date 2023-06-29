前總統府發言人Kolas Yotaka被爆與去年花蓮縣長選舉期間的李姓已婚隨扈不倫戀，而她過去的酒駕黑歷史也被重提。前立委郭正亮表示，Kolas會被一路培養起來，是因為總統蔡英文心中一直有一個遺憾，「民進黨為什麼培養不出高金素梅(無黨籍山地原住民立委)」，原住民選票也開不出來，想培養樣板人物，但副總統賴清德若當選，Kolas恐怕會因形象問題很難進入內閣。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，縣長選舉包括原住民，不像原民立委會分開選，去年民進黨會提名Kolas也因為認為她有原住民的票，得票率有增加7%，但真的沒辦法選，國民黨的徐榛蔚跟傅崐萁太強了。

郭正亮也透露，蔡英文心中一直有一個遺憾，「民進黨為什麼培養不出高金素梅(無黨籍山地原住民立委)」，蔡英文也曾在內部選務會議上提過高金素梅，因為高金的原住民票基礎太強了，且高金素梅不分區的山地原民立委，全台灣都要跑，能經營到這種程度相當可怕。

郭正亮透露，蔡英文一直有個遺憾，「民進黨為什麼培養不出高金素梅」。（中時資料照）

郭正亮透露，蔡英文一直希望(民進黨平地原住民立委)陳瑩和Kolas能夠用心經營這一塊，因為民進黨強調四大族群，但原住民的票一直開不出來，一直希望有「樣板」，所以會努力提拔，而陳瑩與Kolas曾同時作為女性、原住民擔任不分區立委，這是以前都沒有的現象，民進黨還是重視這一塊，且兩人的條件都不錯。

郭正亮指出，Kolas事實上是副閣揆鄭文燦的人，跟賴清德其實不熟，Kolas過去當過原民台主播，最早是在鄭文燦桃園縣長任內當原住民族行政局長，後來被推薦給蔡英文當不分區立委，很快就得到任用變成行政院、總統府發言人，一路被培養起來。

對於Kolas未來政治生涯，郭正亮坦言，賴清德若當選總統，會顧慮到個人形象問題，學倫、性平、更生人都一刀切了，Kolas要進入賴清德的內閣難度比較高，可能就會到其他地方去。他也說，Kolas今年本來是有機會繼續當不分區立委，就她個人來講很可惜。