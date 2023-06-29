男星「黑人」陳建州近日遭前員工、女星「大牙」周宜霈和「微風女神」郭源元指控性騷，不過黑人透過律師聲明「內容純屬虛偽不實」，對大牙提告求償1千萬，對郭源元則稱「針對莫須有的指控，我們不再回應」。對此，有網友認為，許多靠《我愛黑澀會》出道的女星，對於性騷指控的態度「不是當事人不便回答」，沒有人願意幫黑人說話，其實已經說明一切真相，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，除了大牙好友、女星貝童彤正面表示知情，其他所有人都說「不是當事人不方便回答」，看起來沒有正面回應，但其實這種集體一致的回答已經是一種答案；原PO分析，大牙宣稱被黑人性騷是相當嚴重的指控，卻沒有一個人願意幫黑人說話，就算是說「喔…我不是當事人，但我覺得陳先生不可能做這種事」都沒有，「所以，是真的有這回事嗎？還是陳先生以前做人真的很失敗？」

對此，許多人紛紛回應，「先別說以前的《黑澀會》了，現在演藝圈也沒人出來幫黑人講話，如果他真的清白坦蕩人緣好，應該也要收穫個一句『我認為他不是這種人』吧，結果除了老婆沒人挺」、「可能他真的做人失敗、也可能是風向問題，但既然發生在香港，當時也有第三人聽到電話內容，那就試試看吧！如果第一個是可信度極高，第二個就是實錘了，而且還更噁心！」。

面對大牙指控性騷，貝童彤回應，「身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛10幾年」；「丫頭」詹子晴表示心疼大牙，但因為不是當事人沒辦法回應，並對郭源元喊話，「謝謝你讓大牙不是一個人，心疼你們的勇敢」；昆凌是一臉尷尬傻笑；「Apple」黃暐婷說，「很久以前有聽她提過，但細節也是今天才確切知道，只是不是當事者我也不便多說什麼」；「小蠻」王承嫣回應，「我不是當事人，所以就不多做回應了」。

「鬼鬼」吳映潔說，「我不是當事人，我也不太方便回答」；「小薰」黃瀞怡表示不清楚性騷事件，事發時團體已解散；「勇兔」林筳諭表示心疼，「佩服她說出來的勇氣」；「糖果」詩亞回應，「善惡終有報」；「甜兒」鄭倢伃則說，「大牙，謝謝你勇敢的站出來」。

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