明起「不停讓行人」罰鍰提高到6000元。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

立法院今年4月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，其中汽車行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過，將於6月30日起加重處罰規定，提高罰鍰至新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時。明天就是30日新罰則上路，警方特別提醒民眾取締標準，別跟荷包過不去。

警政署交通組指出，取締標準為：一、汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。二、機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。

駕駛人行經路口務必「慢看停」，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行。

此外，路口汽機車及行人應相互尊重，因此籲請行人切勿一邊過馬路、一邊滑手機，應在劃設之人行道行走，且綠燈秒數足夠再儘速加速通過，而在未劃設人行道之道路，應靠邊行走，並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，以降低交通事故發生率。

警政署表示，為維護路口安全、降低行人交通事故，自5月1日起實施路口安全大執法針對高發事故路口精緻執法，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等，期望國人共同遵守，平安通過每個路口。

警政署統計5月1日至6月27日執法績效，路口不停讓行人取締3萬5905件違規，較去年同期7443件增加2萬8462件（＋382％）；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開取締1萬70件，較去年同期4382件增加5688件（＋129％）；人行道違規停車與違規臨時停車取締22萬5068件，較去年同期20萬3787件增加2萬1281件（＋10.44％）；道路障礙（例：攤販占用車道）取締1萬9330件，較去年同期9398件增加9932件（＋105.68％），有效改善交通秩序。