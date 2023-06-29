「高雄IMC工商交流會」今（29）日在高雄國際會議中心登場，全台55家廠商及團體共聚一堂，進行工商產業推介、媒合商機交流，期待在後疫情時代擴大行銷整體效益，為銷售對接帶來最大助力，開拓企業新契機。

該工商交流會由國際工商經營研究社（IMC）策劃，以IMC全國創新比賽分組為主軸，共分為新創企劃、服務行銷、研發製造、財金服務等項目，參與交流的廠商可在會場攤位擺放商品目錄，並透過面對面洽談，充分聚焦深度交流，尋求彼此業務合作的機會。

負責2023年「高雄IMC工商交流會」的第53屆社長吳承澐表示，舉辦該活動的目的是擴散社內企業鏈結行為，凝聚社內產業聯盟動作，提升社內團體組織行銷，發揮社外跨區整合，建立社外經濟產業傳播，架構社外團體媒合影響。

擔任活動總執行長的周代耀表示，3年前他還是新社友，就帶著自家企業品牌參加IMC全國創新比賽，勇奪全國第2名創新傑出獎殊榮，第2年以承先啟後、傳承創新的理念，再帶領3位社友產業，代表高雄社出席全國創新比賽，最後皆名列前茅取得全國傑出獎。

IMC國際工商經營研究社在台灣落地生根一甲子，從最初教導及討論如何提升生產效率到提升品質良率的過程中，陸續在全國發展成立14個社，2006年透過創新競賽及選拔優秀表現社友方式，革新社友經營企業DNA，今年參與高雄IMC工商交流會的企業及團體包括福樂多醫療福祉事業股份有限公司、仙妮蕾德公司、龍達化妝品有限公司、天威商用不動產及中華健康管理學會等。