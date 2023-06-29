信賴台灣之友會海外分會於世界各地相繼成立，印尼分會今於首都雅加達插旗，前民進黨主席卓榮泰代表總統候選人賴清德出席成立大會，卓榮泰致詞表示，「2024這場選舉是台灣命運的關鍵、本土政權的延續，也是小英執政的價值」。在這三個重大意義下，走出台灣向世界號召各個國家所有熱愛民主的鄉親，一定要回國支持賴清德。

會中卓榮泰也親授旗、授證予會長賴維信、副會長柯百觀、榮譽會長莊丕龍以及後援會幹部。當地支持者踴躍出席大會，逾百名僑胞及台商現身力挺賴清德。

卓榮泰表示，和平、繁榮、安全發展的先決條件就是不可以有戰爭，所以未來的國家領導人，一定是用盡所有的方法，展現所有的魄力，讓台灣成為一個不會發生戰爭的地方。但是，對於外來的威脅，還是要做好準備，所以會強化國防自主。

卓榮泰指出，從韓國、日本、台灣、菲律賓以及東南亞和紐澳地區，一直到印尼，是世界民主同盟最重要的一條防線。我們面對的是中國向外的武力擴張，所以這條民主同盟戰線一定要非常的堅固而完整。其中台灣是這個防線最重要的，民主同盟的台灣如果喪失了民主，這條防線將洞開，形同虛設。

印尼信賴台灣之友會會長賴維信表示，感謝現場的鄉親今天千里迢迢地與會，令他非常感動，特別是看到當中有很多的老面孔、老戰友，一路走來，大家這種愛台灣的凝聚心，是非常令人敬佩的。

賴維信表示，民進黨就像是我們自己養大的孩子，一路走來看到他們成長、跌倒，也看到他們犯錯、改進，陪著他們哭，陪著他們笑。現在已經30幾年了，就像自己養的孩子已經長大。經過這次蔡英文總統的執政後，他們可以放心地把國家交給民進黨，就像他們可以放心地把自己的歲月交給自己的孩子一樣，民進黨已經是一個非常成熟的執政黨。

賴維信指出，每一代人都有每一代人的歷史，民進黨是靠著前輩的犧牲才有今天，現在他們有一個新的挑戰，這幾年台灣變成全球的焦點，當現在兩岸問題國際化後，時代已經不一樣了，大家所期盼的是民進黨帶領台灣走向世界，開始打世界盃。