「76行者」陳修將狠殺22歲女友，二審遭依傷害致死罪判刑10年10月、2個傷害罪合併處6月，得易科罰金，其慘忍恫嚇、毆打嚴刑拷問胡女，造成胡女硬腦膜下嚴重創傷、出血性休克等傷害死亡，胡女家屬對陳求償1219萬，近日彰化地院判決出爐，認為判賠594萬元為適當。可上訴。

已婚的陳修將有兒少性交易、毒品和強盜等前科，6度進出監獄；出獄後結識洪姓妻子，改名並投入殯葬業，兩人婚後育有1女，近年疑似情變，陳與胡姓小三在埔心另築愛巢。

但陳修將懷疑胡女另結新歡，2021年10月5日起即以恫嚇、毆打方式嚴刑拷問，胡女為求保命，不得不佯稱自己遭強姦，且對方有意利用她對陳修將不利。10月14日晚間，陳修將疑似發現胡女聯繫新歡，暴怒拉扯胡女頭髮，抓頭猛力砸擊地板，胡女因硬腦膜下嚴重創傷、出血性休克，送醫前已失去生命跡象。

除刑事部分刑責，胡女家屬另提民事訴訟，由於訴訟期間胡父逝世，胡女的阿嬤代為訴訟，求償殯葬費25萬、胡母扶養費194萬餘元，及精神慰撫金各500萬元，合計1219萬餘元。

陳修將不服，認為胡女死亡原因是否為其所為仍有爭議，不得請求賠償；且胡女喪葬費已由他支付完畢，至於胡母在女兒死亡時僅40歲，正值壯年期，還有工作能力，認為要求500萬慰撫金太高。

法官認為，據法醫解剖結果，陳修將與胡女死亡具有相當因果關係，認胡女家屬求償有據；另從胡母65歲退休起算，應受女兒扶養之餘命還有21年，認陳應給付胡母194萬4330元扶養費。

另考量胡女死況幾乎體無完膚，父母承受喪女之痛，晚年無法與其女共享天倫，各別請求200萬元慰撫金為適當，因此陳修將需賠償胡母、胡嬤共594萬4330元。可上訴。

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