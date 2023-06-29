新北市板橋、汐止幼兒園日前被綠營指控餵藥，但士林地檢署28日簽結汐止幼兒園案，確認幼童未遭餵食苯巴比妥，新北檢今(29日)也公布板橋幼兒園案採檢結果，36童均未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。媒體人韋安早在11日就曾斷言此結果，今更加碼預測新北市長、國民黨總統參選人侯友宜得金溥聰操盤，利空出盡後的上升趨勢最強。而民眾黨主席柯文哲則陷入太陽花門誠信風暴，高檔盤整可能重挫。

韋安今(29日)在臉書發文表示，他6月11日就曾預告有「勁爆真相」，真相就是：根本就沒有「餵毒」。因為經過毛髮檢驗，根本就沒有「毒」。現在法院認證，這次上演的是，某黨上下集體參與的「2024大選東廠門」。根本不是影射，而是直接造假、造謠、抹黑，和莫須有。

「這些人，不欠侯友宜和新北公務員，一個公道嗎？」韋安強調，2018年8月24日「促轉會東廠門」，促轉會內部會議被錄音。2023年6月8日「餵藥案東廠門」，綠營猛打新北幼稚園老師「餵藥」，市府未予處理？但事實是，新北市政府5月15日第一時間就報請司法偵辦。

韋安指出，板橋幼兒園餵藥案毛髮檢驗出爐，新北檢表示：36人全未檢出。加上28日藍營軍師金溥聰正式加入侯團隊，2024大選新分水嶺出現。「侯友宜利空出盡，上升趨勢最強！」未來一個月：賴將保3（成），侯會脫3（第3），而柯陷入「太陽花門」誠信風暴，高檔盤整可能重挫。