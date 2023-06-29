苗栗縣政府幫助孩子在學習階段儲存足夠的骨本，透過健康及體育相關課程，教導孩子均衡飲食觀念，自112學年度起推動高鈣午餐及跳繩競賽實施計畫。苗栗縣長鍾東錦29日前往銅鑼國小關心孩童營養、運動和生活作息，鼓勵學童均衡營養多跳繩，奠定生長發育的良好基礎。

國小求學階段是孩子生長發育的第二個高峰期，縣府將高鈣午餐計畫納入112學年度苗栗縣學校午餐採購契約，要求各校午餐每週至少供應一次高鈣餐，午餐食材每月至少1次使用苗栗縣在地生產的農產品，提升學校午餐供應品質。

苗栗縣長鍾東錦在教育處長葉芯慧、農業處長陳樹義陪同下，在銅鑼國小召開「高鈣午餐結合在地食材」發布記者會，議員黎尚安、黃芳椿、張志宇、銅鑼鄉長謝昌年以及地方民意代表等人也到場關心孩童營養午餐。

會中由信德國小跳繩隊以花式跳繩表演為記者會揭開序幕，縣長更是換上廚師服拿起鍋鏟料理出色香味俱全的客家小炒，希望藉由學校午餐提升學生鈣質攝取量，以落實「吃在地、食當季」的健康觀念。

長葉芯慧說，依照國民健康調查，苗栗縣孩子普遍鈣的吸收率比較不足，因此在4、5月邀請午餐業者、專家、營養師設計將近20道高鈣食譜，放在苗栗縣午餐資訊網提供各校參考，以落實推動高鈣午餐。

在學生身高部分，教育處長葉芯慧指出，經調查發現，苗栗縣3到4年級學童身高較全國平均低了2至3公分，結合跳繩運動，並規畫針對全縣國小生發配一人一條跳繩，同時配合全縣國小普及化運動辦理全縣性跳繩比賽，讓孩子吃得健康也跳得高一點。

鍾東錦表示，苗栗縣產出優質當季食材，不管是銅鑼芋頭、造橋南瓜、獅潭、大湖、南庄桂竹筍以及溫室蔬菜、苑裡水耕蔬菜都是營養滿分、品質穩定的在地農產，為強化在地食材跟營養午餐的結合，提高本縣小朋友平均身高，在各界關注及支持下，縣府團隊集結專家、營養師共同研發20種食譜讓小朋友補充營養，並且鼓勵各校安排時間讓學童跳繩動一動，未來將持續提升學童營養攝取，改善身高及體位問題，以健康成長、快樂學習。