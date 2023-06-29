台北股匯市脫鉤，台股29日小漲，大盤指數終場收16,942.3點，上漲6.67點，成交量2684.18億元，三大法人買超58.26億元，外資及陸資賣超53.23億元。

匯市方面，外資匯出力道縮小，加上適逢月底及季底，出口商繼續拋匯不手軟，新台幣無畏亞幣齊貶，早盤新台幣逆勢走揚，一度升至31.083元，但午盤後隨人民幣及日圓走弱，新台幣早盤升幅直接蒸發並轉貶，終場續貶0.6分、已連八黑，持續朝30.1元關卡測試。

央行統計，美元指數反彈0.34％，非美亞幣多走貶，韓元慘摔0.78％貶幅最深，其次歐元貶值0.33％、日圓貶值0.17％、新加坡幣貶0.14％、新台幣貶值0.02％，而人民幣則小升0.08％。

匯銀主管表示，相較外資昨日大幅匯出，「一路把新台幣匯價抓上去」，今日匯出明顯力道縮手，主要由出口商主導盤勢，出口商季底作帳需求進場拋匯，支撐新台幣盤初走升，但進口商眼見新台幣回升進場買匯，壓抑新台幣升勢；午盤後新台幣隨著人民幣、日圓走弱，跟著整體亞幣波動，一路偏弱至收盤。

匯銀主管也說，Fed放鷹帶動美元續強，近期主要亞幣軟趴趴，為避免匯價大幅的波動，中國大陸人行用中間價干預，而日本央行則採取口頭干預，兩大央行都不希望匯率波動太大，預料後續亞幣貶速可能放緩，陷入區間波動格局。

匯銀主管預估，隨著整體亞幣走勢，新台幣也受拖累短線偏弱，短時間要升回31元下方不太可能，而出口商拋匯限縮下，要貶破31.1元也有反壓。後續要觀察股市表現，等科技股吹起反攻號角，外資才可能大舉回頭，否則台股仍會偏向盤整格局。