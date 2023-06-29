新北市長侯友宜29日下午帶領市府團隊拜訪苗栗縣政府，並在401會議室與苗栗縣長鍾東錦及縣府團隊縣市交流座談，雙方皆矢志共同合作推展農業產銷及傳承延續客家文化。

新北市長侯友宜今天下午率市政府秘書長邱敬斌、農業局副局長諶錫輝、觀光局副局長莊榮哲、客家局副局長林崇智、新北市果菜公司董事長劉來通等人分別拜訪苗栗縣政府、苗栗縣議會。

在拜訪苗栗縣府的過程中，縣長鍾東錦率各局處長在401會議室與新北市長侯友宜、新北市府團隊舉行縣市交流座談，以「農業產銷及休閒農業觀光」做為交流主題，由縣府農業處長陳樹義、新北果菜公司業務部經理郭榮瑞分別簡報，同時交換意見。

苗栗縣長鍾東錦指出，新北市約有4百多萬人口，是全國人口數最多的都市，感謝侯市長帶領市府團隊及果菜公司到苗栗縣交流農業產銷及休閒農業觀光等，苗栗縣農產品種類很多，尤其有機農業的面積不斷增加，希望能與新北市合作行銷至各地。

鍾東錦說，苗縣是客家大縣，新北市是台灣的縮影，客家人口也很多，希望以後苗栗縣舉辦的有關客家文化的活動，都能夠邀新北市共襄盛舉，一起延續客家文化，讓客家文化長長久久的傳承、發揚下去。

新北市長侯友宜表示，苗縣有好山好水好風情、客家文化、豐富的農產品，新北市客家人口全國第2高，也希望能夠延續客家文化，同時也有精緻農業，希望新北市、苗栗縣不論在農業產銷、客家文化、觀光休閒等方面的連繫能夠以觀光休閒的行銷方式，增進彼此合作，大家一起努力共好。

會中，縣府農業處長陳樹義簡報介紹苗縣11處休閒農業區的產業、風景、特色，並說明因應農產作物生產季節辦理的行銷推廣活動，期望未來亦能與新北市府合作辦理聯合展售活動，同時透過新北市都會區農會、社區小舖協助上架販售苗縣優質農產品。

在食農教育法通過後，苗縣積極輔導各鄉鎮市提供具有特色的食農教育場所，讓外縣市民眾到苗栗體驗農事，增加農民收益，未來亦期待與新北市府合作，吸引新北市民到苗栗縣體驗食農教育。

新北市果菜公司簡報說明苗栗地區進新北果菜的水果類、蔬菜類的品項，其中，進貨量前5名的蔬果為桶柑、高麗菜、包心白、紅蘿蔔、草莓等，並將以近年自苗栗進貨的蔬果品項及數量為基礎，持續增加進貨量，並開發新品項，將苗栗特色地方農產引進新北市，活絡蔬果供銷量；同時，新北果菜公司提供最精確的質譜儀檢驗室，可代為檢驗苗栗農產品，判別安全性，使消費者安心、放心採購食用。