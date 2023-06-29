人與人相處難免會發生摩擦，而當發生爭吵時，有些人天生嘴笨一句話都說不出口，但有些人則是伶牙俐齒，嘴巴非常毒舌，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬羊、虎、龍、蛇、牛是天生的吵架高手，一旦被人冒犯，他們就會大發雷霆咒罵對方，並爭論到底。

▍生肖羊

生肖羊情緒變化不穩定，或許上一秒晴空萬里，下一秒就狂風暴雨，所以在生活中總是需要別人去遷就他們，只要對方說話聽不懂，他們就會大發雷霆難控制情緒，簡直翻臉比翻書還快，所以和他們相處需謹慎小心。

▍生肖虎

生肖虎熱心助人，對朋友真誠相待，這是他們的優點，但做事急躁，容易與人發生衝突，也的確是他們性格上的缺失。尤其是當別人冒犯他們時，生肖虎就會大發雷霆，並且破口大罵對方。

▍生肖龍

生肖龍性格好強，做事不容許別人質疑，一旦對方不認同他們做法或觸犯原則，生肖龍就會大發脾氣，因為他們看重面子，所以有時候會為了一口氣和對方爭論到底。

▍生肖蛇

生肖蛇看似笑臉迎人，但其實也是一顆無形的定時炸彈，平時和他們有說有笑時，他們都無所謂，可是一旦惹怒他們，就會反咬對方一口，連還手機會都沒有，所以跟和他們吵架，對方絕對惹不起。

▍生肖牛

生肖牛脾氣倔強，只要認定的事就不容許任何人改變，而且和他們相處，千萬不可以硬碰硬，這時若好聲好氣說話便還有緩和的機會，可是一旦是對方跟他們發生爭吵，生肖牛一定會堅持到底。