藝人黑人陳建州遭大牙指控性騷擾，他表示大牙所說內容毫無根據，且是虛偽不實，向大牙提出民事訴訟，並求償1千萬元，模特兒郭源元也發長文指控黑人帶回家性騷，黑人透過經紀人回應「針對莫須有的指控，我們不再回應。」，而2年前曾批評黑人的藝人彈頭似乎也針對新聞發文「欺負人只賭千萬？」

彈頭今（29）日透過facebook發文，希望外界不要再tag他，吐心聲「真的好煩好累，司法自有正義，我愛姐姐妹妹的歌，我肌肉練不好，跑車沒人多，家境清寒，來打賭一下，一億吧？欺負人只賭千萬？」言語間似乎暗藏玄機，他也表示「那麼狠要欺負別人，不要賭那麼小，我2年前講過，我們『有種』一點！」，他也說非常尊敬對方的夫人，不過目前似乎已將貼文刪除。

彈頭發聲。（圖／翻攝彈頭facebook）

2021年王力宏捲入風波，黑人沒有對外發聲，彈頭在臉書上開嗆「建州呢…黑人哥，您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」並暗示「不要讓小咖我出手」、「我知道好嗎？」，當時黑人回應彈頭言論：「彈頭的情緒發言，確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想。」彈頭後來刪文道歉，表示都是自己的錯沒有別人的錯，但又說「我是錯的，不代表我說的是假的」

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