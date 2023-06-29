波蘭媒體「Defence24.pl網站」報導，波蘭有意從武器庫存中，提撥一部分的海軍打擊飛彈（NSM）給烏克蘭，現在談判已進入後期階段，這將是烏克蘭在獲得「風暴影飛彈」(Storm Shadow)之後，第2種長距離打擊武器。

NSM飛彈的射程很長，至少200公里，它具有海上打擊與陸上攻擊的雙重能力，它還具有匿蹤化設計，不易被察覺使對手更難提前發現，也就降低攔截機率；再者，NSM在接近目標的飛行後期，會出現不可預測的動作以避開敵方防空系統。

最後，NSM還配備紅外成像（IIR）系統，追蹤目標的熱訊跡，這意味著它不會散發出雷達波，也不會被電磁干擾所欺騙。

在提供飛彈之後，波蘭計畫由歐盟內部事務資金來撥付，然後再購買新的NSM飛彈補充回波蘭。

波蘭計畫提供的NSM飛彈是海岸防衛型，每個陸地有兩套完整的 NSM 系統，每套系統有3座彈發射器，每個發射器最多裝有4枚NSM。此外，還有機動電源系統、指揮車、移動通信中心，以及目標探測和跟踪雷達。

波蘭海軍是第一個部署岸基型NSM的單位，之後美國海軍陸戰隊、羅馬尼亞和拉脫維亞也跟進採購，尤是美國海軍陸戰隊，他們計畫在西太平洋部署更多的NSM陣地在琉球美軍基地與關島等地。