元大文教基金會今天表示，暑假期間將與第7屆Dream Big元大公益圓夢計畫的8個獲選單位，在大台北地區、桃園、苗栗、台中、南投、花蓮展開一連串包括高齡創藝、青銀童跨齡共學、逆風少年餐飲培力、社區創生、打造偏鄉永續產業、唐寶寶與身心障礙小天使們圓夢挑戰等豐富又精采的志工服務活動！

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，Dream Big元大公益圓夢計畫今年除了增額至8單位，更將秉持「永續、增能」的升級能量，打造動力公益平台，每一屆獲選的圓夢單位都是Dream Big元大公益圓夢計畫這個大家庭成員。

Dream Big元大公益圓夢計畫第7屆獲選的8個團體從近百個圓夢徵件中脫穎而出，包括：台灣銀粉村環境藝術協會、社團法人中華民國唐氏症關愛者協會、社團法人台灣木想傢人才培育協會、社團法人台灣兒少玩心教育協會、南投縣地方產業群聚發展協會、財團法人水源地文教基金會、財團法人桃園市私立心燈啟智教養院、新北市平溪區龍安社區發展協會。

其中，社團法人台灣木想傢人才培育協會王嘉納理事長透過計畫，期望帶領留鄉青年鍛鍊成長，站上亞洲手創展的國際舞台。

台灣銀粉村環境藝術協會、新北市平溪區龍安社區發展協會、南投縣地方產業群聚發展協會則以慢城、美景、人文風情吸引設計師、金融業背景人才留在社區打拼，用藝術與食農校育連結高齡長者與青少年及學童，在苗栗縣南庄鄉引進日本「草間流藝術」開啟高齡藝術，讓新北市平溪區不僅只有天燈，南投市中興新村與眾不同的青銀童社區走讀，共同發掘地方觀光產業特色與文化保存。

社團法人中華民國唐氏症關愛者協會、財團法人桃園市私立心燈啟智教養院則不約而同期望以繪畫、陶土、太鼓與舞蹈等多元方式適性啟發唐寶寶與身心障礙小天使們的藝術潛能，並期望在疫情過後終於能帶大小孩子們走出去。

財團法人桃園市私立心燈啟智教養院黃晏枝院長說，疫情期間為了保護孩子健康，住在教養院的院生雖然有充足的照料與課程活動，但非常缺乏外界刺激且經常想家，今年加入計畫課程經費外，因為有元大志工加入，終於可以實現一日遊的計畫，期望透過一對一的陪伴帶來有別以往的深度體驗。

社團法人中華民國唐氏症關愛者協會陳能玲副處長則提到透過計畫支持課程，期望在成果發表時能展出60幅唐寶寶畫作，而這些繪畫、皮革吊飾也會以義賣方式，讓善的能量持續循環，幫助孩子們自立的過程中也增加自信。

發表會現場最年輕的圓夢團隊-社團法人台灣兒少玩心教育協會是一群四年前就讀國立政治大學時期走進台北市文山區安康社區做兒少服務的畢業生，一路留下來陪伴迷途少年至今。