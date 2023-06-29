國民黨總統參選人侯友宜28日宣布，已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。媒體人韋安指出，侯友宜鐵三角部隊成型，他開始出擊了。連資深媒體人周玉蔻都憂心忡忡，認為賴清德千萬不要大意，趕快調整部隊，小心陰溝裡翻船。

韋安今(29日)在臉書貼文表示，侯友宜鐵三角部隊就位，也就是說，7月1日，侯友宜競選團隊，議題、宣傳方面的超級大將，不是1個，而是3位。將由金溥聰帶領，形成「王牌鐵三角」。他們有捨棄安逸生活的，有放棄高官職位的，都有非勝不可決心和信心，猶如「死士部隊」。而且，全都有成功勝選的，輿論操作經驗，這種組合鐵定會有看頭。

韋安接著指出，連周玉蔻都憂心忡忡，認為賴清德千萬不要大意，趕快調整部隊，小心陰溝裡翻船。

韋安點出，上禮拜有位長輩打電話給侯友宜，想鼓勵打氣。侯友宜反而安慰他，一定要放心，「馬上就要動起來，沒有問題的！」看來最近「死士部隊」成型，不是小動，而是大動起來了。看來侯友宜開始出擊了。