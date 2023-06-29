目睹李伊妍遭「秦偉性侵未遂」！ 母竟只為「這原因」放過他

網紅李伊妍日前爆料，2014年遭到資深演員廖峻「兩度性侵未遂」，引發軒然大波，雙方隔空交戰未平。沒想到扯出案外案，李伊妍爆料，「多年前， 曾遭到資深藝人秦偉性侵未遂。」沒想到，母親目睹這一切，竟只為「這原因」放棄提告。

秦偉2016年遭多名女子控性侵，目前已入監服刑。（資料照）

熱愛表演工作的李伊妍，一次演藝工會活動上認識秦偉。李伊妍透露，「2014年某天，在秦偉台北東區辦公室，因為肚子很餓，請媽媽下樓幫買東西吃。」而李伊妍回憶當下，「秦偉本來好好的，我媽一走，他就走到我旁邊，開始親我、摸我胸，接者把我推到小房間裡，正要壓我下去時，媽媽忘記帶錢包提早上樓，剛好看到那一幕，立刻把我給拉走」。

李伊妍痛曝遭秦偉性侵未遂過程。（游定剛拍攝）

事發來的突然，當下腦袋一片空白。李伊妍坦言，「我非常錯愕，很想跟人家說，但因沒有證據，怕遭人質疑真實性，所以只有媽媽知道，媽媽也說算了，『在演藝圈難免會遇到這種事。』」

女兒遭秦偉性侵未遂，李伊妍母親透露為何沒向他提出告訴。（游定剛拍攝）

事實上，2016年秦偉遭多名女子指控性侵，為何卻沒出面指控？李伊妍說，「因為已經很多人出面了，當時教會很多人提出，不需再跳出來，到時候會惹是非，他（秦偉）也已經受懲罰（入監服刑）了，不需要再踩人家一腳」。

網紅李伊妍（圖中）28日召開記者會控訴廖峻性侵未遂。（游定剛拍攝）

對於女兒遭秦偉性侵未遂一事，並未提出告訴？李伊妍母親滿臉無奈表示，「那沒辦法！因為那是在教會很多人，他(秦偉)對教會非常好，而且都有請看電影，帶東西給大家吃。」另外，她還透露，「當時有跟教會那講，他們（教友）就說，『他(秦偉)很多這種事，不只這個，不用再多踩他」。