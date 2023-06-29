前年新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員舒翠玲及民間團體認為政府爭取疫苗態度消極、怠惰，提起行政訴訟，請求衛生福利部應在前年6月底前進口足量疫苗並儘速施打，台北高等行政法院認為，現行法律並未賦予人民申請政府買疫苗的公法上權利，舒等人請求無理由，判決駁回，上訴後，最高行政法院駁回確定。

舒翠玲等人提告指出，衛福部以全人口65％的接種需求量為採購目標，但自2021年5月起疫情日漸嚴峻，衛福部推行疫苗接種計畫不力，致未能維護國人生命、健康權益，基於疫情對基本權利益已有急迫危險，故訴請衛福部於6月30日前足量進口世界衛生組織認證的疫苗，給予全體國民疫苗接種。

北高行政法院認為，舒翠玲等人提起的「一般給付訴訟」，必須有公法上請求權存在，人民對行政機關職務的執行，如果只是享有「反射利益」，則無公法上請求權存在。

北高行認為，依《傳染病防治法》規定，傳染病防治是主管機關本於杜絕傳染病發生、傳染及蔓延，依職權採行必要的感染管制防疫措施，包含預防接種、傳染病預防、流行疫情監視等措施，明顯是為公共利益規定，並未賦予人民申請主管機關購買疫苗及疫苗預防接種的公法上權利，人民僅是反射利益受有影響而已，難認權利或法律上利益受有損害。

北高行並指，舒翠玲等人雖以法治國保護人民健康權為起訴的論證，稱救命疫苗只有需求，沒有法規障礙，但緊急仍須法治，依現行法治，不能僅因緊急而揚棄應循的規範，故認定舒等人的請求在法律上顯無理由，判決駁回，上訴後，最高行政法院駁回確定。