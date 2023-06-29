長榮航空與立榮航空因奉茶樹與台東池上鄉結下深厚的情緣，也帶動池上鄉絡繹不絕的觀光人潮，在認養奉茶樹邁入十周年之際，再度共同邀請日本樹木醫山下得男，以及大安森林公園之友基金會團隊前往池上回診，並於稻米原鄉館舉辦「十年奉茶樹 深耕在地情－樹木醫與奉茶樹的深情對話」活動。

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝饒縣長一直以來對於長榮航空和立榮航空在台東各項活動的支持。長榮航空認養奉茶樹十年，十年來我們共同見證奉茶樹從爆紅到強風吹倒，感謝大安森林公園之友基金會和日本樹木醫山下得男先生及其團隊來台搶救，經過多次健檢之後，奉茶樹如今已經成長得更加茁壯、茂盛，仍是遊客造訪池上鄉熱門打卡景點，長榮航空期盼這件與社會共融的成功案例，能起拋轉引玉的效應，激發更多的企業永續地方發展。

台東縣大家長饒慶鈴縣長表示，感謝長榮航空一路以來對臺東這片土地的愛，從奉茶樹種下深厚的感情，讓池上成為更多人喜愛的地方，航班機上餐點更採用池上米，協助將台東好米推向國際。此外，長榮航空連續十年贊助奉茶樹相關經費，呼應臺東縣近年發展的「慢經濟」，推廣以大自然為本的永續旅遊，讓更多旅客體驗在地慢生活，也在旅程中一起守護環境。

池上鄉鄉長林建宏表示，非常感謝長榮航空十多年來給予池上鄉的支持，同時提供農民們優渥的行銷資源，無論是機上餐點採用一級池上米、在當地推出池上環鄉觀光巴士、奉茶樹下的奉茶服務、邀請日本樹醫生為奉茶樹免費義診…等，再再展現長榮航空落實社會責任之態度，希望在未來的10年，池上鄉與長榮航空能夠共同攜手開創更加亮眼永續發展的旅遊新篇章。

奉茶樹的主治醫師山下得男先生（Yamashita Tokuo)，在疫情這三年來也一直心繫他一手救起的這棵茄苳樹，他表示，奉茶樹的搶救、治療和保護不是我們日本樹木醫團隊就可以完成的，這是長榮航空、立榮航空、大安森林公園之友基金會、台東縣政府、池上鄉公所、村長與台東縣民合作的結果。這個成果是一個聯盟(Alliance)，雖然國家和語言不同，但結合各自的優勢，我們成就了現在的奉茶樹。每次日本發生重大災害時，台灣各界都會及時伸出援助之手，許多日本民眾對台灣人懷有極大的感激之情，我們很高興能夠透過奉茶樹的活動得以回報感謝之意。

大安森林公園之友基金會是當時奉茶樹遭颱風吹倒時，協助引薦日本樹木醫來搶救的關鍵推手，該基金會副執行長陳鴻楷表示，何其有幸一棵樹在倒下後，被救治扶正、超過五次的複診與每年追蹤關心，結合各界關愛力量與堅持，歷經根系生長空間的爭取、土壤改良與定期修剪養護。至今已近十年的陪伴，很開心看到奉茶樹不僅恢復生機持續守護我們台東池上，更成為全台友善護樹的典範，向外傳遞正確護樹知識的種子。

立榮航空除與長榮航空長期共同贊助國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，亦多年贊助交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦的三仙台迎曙光活動，期盼共同推廣台東旅遊，讓更多海內外旅客知道台東、來到台東、愛上台東；特別值得一提的是，立榮航空引進ATR72-600機型於2012年10月11日正式營運，就是安排台北-台東作為首航航線，希望帶給台東鄉親安全且真心的服務。