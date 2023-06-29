宜蘭縣三星鄉上將梨主要品種黃金梨，嫁接使用的梨穗多仰賴中國山東進口，但去年傳出因兩岸關係緊張，中國大陸禁止梨穗出口到台灣，導致今年三星黃金梨首次停產，由豐水梨取代；梨農嘆，影響很大，年收損失至少200萬以上。三星地區農會表示，持續爭取進口梨穗，請政府協助中，以確保梨農貨源穩定。

三星鄉文德果園老闆娘唐文玲指出，今年黃金梨停產對整個三星影響很大，因口碑已做出來，外縣市消費者非常喜歡黃金梨脆甜口感，甜度可到13至13.5度，至少5成以上都喜歡黃金梨；雖然豐水梨肉質細、水分多，甜度清甜均達11度，深受長輩們喜愛，但豐水梨容易結蜜，果肉像凍傷一樣，外觀不容易看出，較難掌握好品質。

唐文玲說，上將梨產銷班有4班，許多梨農過往都只種植黃金梨，今年索性其他品種都不種，讓梨樹自然生長休息，收益停擺，她估算今年少了黃金梨的收成，年收益損失至少200萬以上，還好果園有種植其他新品種，像是幸水梨、香水梨、蜜雪梨及甘露梨，也有喜愛的客戶族群。

三星區農會總幹事李智遠表示，黃金梨梨穗數量已請卓蘭農會和東勢農會繼續協助予以進口申請，政府也努力爭取中；並持續派員用多元化品系分散風險，輔導梨農改採嫁接國產品系梨穗的替代方案。另果農如需農會幫忙，一定會盡全力協助。

農業處處長李新泰指出，去年並非中國禁止進口梨穗，而是疫情嚴峻，防疫通關檢疫流程較冗長，擔心若收到梨穗時已壞掉不能嫁接；已請卓蘭農會透過陸委會持續跟對岸溝通，會透過兩岸平台適度反映農民的需求；同時也會不斷試驗其他品種，以確保梨農貨源穩定，維持民間經濟能量。