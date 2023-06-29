國立苗栗農工國語文科老師王瑞珉，致力推動本土語言學習，多年來輔導學生參加語言認證、指導語文競賽，更利用夜間時間輔導原住民學生課業，鼓勵他們發揮其族語及音樂專長，找回自信心，王瑞珉對教育的熱枕，也讓她今年獲得教育部國教署遴選為「杏壇芬芳獎」得主，這也是苗農連續3年有老師獲獎肯定。

王瑞珉受父母身教言教的影響，秉持客家人「晴耕雨讀」的祖訓，從事教職以來皆十分重視學生學習態度及品德教育的養成，對於經濟弱勢、學習弱勢學生也特別關懷，並且深信「授人以魚不如授人以漁」的教育方針，不僅是給予幫助，更重要的是教他自助。

苗栗農工國語文科老師王瑞珉日前在南投獲頒獎項。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

她教學本職之外，致力推動本土語言學習，為精進個人語言教學能力，特在職進修以第1名成績畢業於台灣語言研究所。其客語演說、客語朗讀、客語字音字形競賽方面指導成績斐然，為各級比賽的常勝軍，歷年所指導學生，在苗栗縣語文競賽獲得前6名獎項38次、優等3次、甲等9次，於更高層級的的全國語文競賽更榮獲特優8次，優等5次的榮譽。

其中，瑞珉老師發現校方住宿就讀的原住民學生，常因為生活環境及語言文化的不同，出現生活及學習的適應困難，更開始義務利用夜間時間輔導原住民學生課業，鼓勵同學們發揮其族語及音樂專長，報考族語認證、參加語文競賽及歌唱比賽，讓同學漸漸找到學習自信，不僅能夠適應學校學習，更屢屢榮獲全國語文競賽原住民族語朗讀、演說特優的殊榮。

校長謝世宗表示，瑞珉老師無私奉獻的精神，以言教身教給予學生愛的榜樣，足為杏壇表率，已於27日在南投縣中興會堂由國教署頒獎表揚。這也是學校自前年的訓育組長鍾武龍、去年的實習處主任鄭安邦，連續3年有教師獲此殊榮。