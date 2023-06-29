男星NONO（陳宣裕）日前遭網紅小紅老師、Amber指控性騷擾，還有多名受害者，私下狼行超過20件案例，今（29）日網紅馮語婷更直接公開「色狼 陳宣裕」相簿，揭露有受害者8年前遭他性侵；另外馮語婷也表示不同情朱海君，並抖出他們夫妻倆經營副業壓榨員工股東的惡行，強調有憑有據，怒轟他們都該退出演藝圈。

正妹網紅馮語婷今日下午揭露NONO私下毛手毛腳醜態後，還加碼開撕他妻子朱海君，怒嗆「我並不會同情妳，妳也非善類，妳們夫妻就是什麼鍋配什麼蓋」；她提到NONO夫妻開雞排副業時壓榨員工股東，朱海君奪下金曲台語歌后後發下豪語發4千份雞排，但公司不知情，造成電話被打爆，NONO還幫妻子說話，「總公司不接電話」，把黑鍋推給別人。

另外NONO和朱海君當老闆仍收取各種費用，像是活動出席費、親朋好友車馬費（強調飛機要坐頭等艙），住宿要總統套房或VVIP，甚至姪子當店長還挪用公款；而公司有虧損要補錢他們卻一毛不補，說自己只是「代言人」，夫妻倆閃遠遠的。

最令馮語婷看不下去的是，員工股東讓NONO夫妻倆面子做足，他們也賺飽飽，過年過節卻只給員工200元紅包，讓她氣得直言，「真的欠人開副本拆面具」；而她說自己有憑有據不怕提告，關於這次MeToo風波跟他有關的受害者也最多，她直接點名NONO問要躲到什麼時候，還說夫妻倆可以開記者會退出演藝圈。

馮語婷今日下午在臉書發文公開一名受害者2015年被NONO熱情追求的經驗，他還不斷用甜言蜜語哄騙，已婚的NONO時常以出差或錄影為由私約女生開房；受害女表示NONO都會說怕被發現、要忙等話術，把女生帶到汽車旅館，女方拒絕還直接硬上，受害女就被這種手法性侵兩次。

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