人類為了挑戰極限，做出不少瘋狂行為。英國53歲教師卡麥隆（Chris “Cam” Cameron）上月底登上北大西洋一座孤立海岩「羅科爾島」（Rockall），挑戰在光禿禿的岩石上生活2個月的世界紀錄，同時為海軍慈善組織募款，不過因為天候惡劣，他的裝備幾乎全毀，所幸海岸警衛隊緊急前往救援，挑戰被迫喊卡但並未釀出人命。

羅科爾島位於蘇格蘭西方370公里，嚴格來說只是一座佇立在大海中的火山礁岩。

根據《衛報》28日報導，羅科爾島位於蘇格蘭西方370公里，嚴格來說只是一座佇立在大海中的火山礁岩，生活條件相當險峻。島寬約30公尺，高度21公尺，冬季浪大或暴風雨來襲時，整座島都受到海水強烈拍打，天氣晴朗時則成為海鳥駐足棲息的天堂。

An operation has been launched to rescue an adventurer trying to break the world record for the longest solo stay on Rockall.https://t.co/CEO7wZ4Qx6 — TimesEditorScotland (@magnusllewellin) June 28, 2023

Due to declining weather conditions Cam Cameron, who lives in Wiltshire, declared a mayday earlier. https://t.co/uTeradfvSV — BBC West (@BBCBristol) June 28, 2023

卡麥隆表示，自從1985年首次聽聞有人挑戰在羅科爾島生活後，他就深深愛上了這座與世隔絕的岩礁，「那是個迷人的地方，英國最偏遠的一角。」他在5月30日登島，挑戰在上面生活60天，期間只有海鳥和鯨魚相伴，打破先前由探險家韓考克（Nick Hancock）締造的45天紀錄。然而就在撐過30天後，一場大浪使他的多數裝備在一夜間被摧毀，自己也差點被風浪捲走，只好呼叫海岸警衛隊前往救援。

卡麥隆的家人表示，他們為他的成就感到驕傲，也佩服他有勇氣做出撤退的決定，期待他未來別再如此冒險。不過他們也不忘趁機酸他一筆：「當初為何不買輛跑車就好呢？」

卡麥隆因為長期暴露在惡劣環境中，獲救後已被立刻送往醫院進行治療。