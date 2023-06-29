烏俄戰爭表明，無人機成本低廉，可以快速用於勘察戰場、投放小型爆裂物，並讓對手持續感到壓力。日媒指出，北韓去年12月末派遣5架無人機越境的事件中，其中1架無人機甚至飛近首爾總統府，南韓軍方試圖攔截這些無人機，但卻失敗 。南、北韓目前雙方都大量投資無人機計畫，韓國內閣本週批准了一項新的無人機指揮計畫，計劃將於今年9月前後展開，以提供南韓政府所稱的「壓倒性回應」，應對北韓的無人機挑釁。

據《日本時報》（Japanese Times）報導，根據近期衛星圖像報導，北韓似乎已開始在其方峴洞基地（Panghyon）測試一款新型大型無人機。該飛行器是迄今為止他們所見最大的，翼展估計約為35公尺，比本月初稍早發現的翼展20公尺的無人機還要大。

No smoking gun this time but still signs of possible North Korean drone testing ongoing over the weekend at Panghyon AB. Med-res @planet taken Jun 24 shows objects on the runway & vehicle/equipment in same spot as on confirmed test days Jun 3 & 14, and jets gone from east apron.. pic.twitter.com/ORQEK8uwlU — Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 26, 2023

..Compare to Jun 18 when jets were back on the apron and those objects gone. Also med- & high-res @planet shot Jun 25 shows the possible test equipment in same spot side of runway & another vehicle/object east end of runway. See more on past testing here: https://t.co/Scq3K4dQx3 — Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 26, 2023

對於南韓和北韓來說，在每個國家都有數十萬士兵駐紮的邊境地區，無人機可能是無價之寶。劍橋大學和新加坡國立大學的專攻當代戰爭領域的教授貝瑞爾·龐（Beryl Pong）表示：「無人機目前正處於具威脅性和威嚇性的位置，具有更廣泛的地緣政治影響。」

在2021年，金正恩在他的北韓勞動黨大會上發表了具有里程碑意義的演說，該演說是在喬·拜登總統上任之前進行的。在這次演說中，北韓領導人列出了他未來幾年的武器優先事項，包括能夠將核彈頭運送到美國本土的新型飛彈、高超音速滑行載具（HGV, 高超音速武器）和偵察無人機。

對於北韓來說，相較於5月發射失敗的間諜衛星，無人機可能是一種更經濟實惠的方式，用來監視兩韓之間長達250公里的邊境對面的軍事活動。

英國國際戰略研究所（IISS）的防務和軍事分析研究員登普西（Joseph Dempsey）表示，北韓的無人機計畫已經活躍多年，但與他們的其他方面的軍事成就相比，這些計畫仍然低調又神秘。」

登普西談到北韓已經表明：「基於現成商業技術的小型、簡單的無人機類型能夠相對輕鬆地成功進入並在南韓的領空內運作。」

登普西擔憂，北韓可能會試圖將其小型無人機發展成單程武器，這可能成為比巡弋飛彈更為便宜。北韓去年12月末派遣5架無人機越境的事件中，其中1架無人機甚至飛近首爾總統府。南韓軍方試圖射擊這些無人機，但未能成功。其中使反制任務更加複雜的因素是，軍方不願在首都周圍人口稠密的地區開火。

在這起事件之後，南韓公布了一項計畫，將在未來5年內投資約5600億韓元（約新台幣132億）用於無人機，包括反制敵方無人機的系統。

South Korea's drone command will "overwhelmingly respond" to North Korean threats, according to Seoul's prime minister.



Han Duck-soo made the remarks during a speech at a cabinet meeting on Tuesday.https://t.co/WtGRQep9Fy — NK NEWS (@nknewsorg) June 20, 2023

南韓海軍退役上校、韓國軍事研究院高級研究員尹錫俊表示，北韓的無人機對南韓的軍事力量構成了一種新型威脅，這將對目前的飛彈防禦體系構成困難。

「無人機似乎是進行作戰和戰術行動的未來工具，這也引發了兩韓之間的新軍備競賽。」