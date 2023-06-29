因廣告而爆紅的台東縣池上鄉金城武樹，每年帶來數億元觀光產值，這棵樹齡50多歲的茄苳樹歷經車輛衝撞、風災，由廣告業主長榮航空公司與大安森林公園之友基金會一同認養，今天適逢認養10周年，長榮航空也邀請日本樹醫生第6度來台為樹複診，並正名為奉茶樹，希望它繼續在池上幸福生長。

日本樹木醫生山下得男帶領團隊人員分別爬上茄苳樹鋸除枯枝，或地面檢視根系的生長，團隊自2014年起已經是第6次遠赴池上為這棵樹健檢。（蔡旻妤攝）

由日本樹木醫生山下得男帶領團隊人員分別爬上茄苳樹鋸除枯枝，或地面檢視根系的生長，團隊自2014年起已經是第6次到池上為這棵樹健檢。山下得男說，如果健康程度滿分是100分的話，如今已達85分。

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷說，這是全台灣最幸運的一棵樹，近年種樹行動普遍，但種下後如何愛樹、養樹也相當重要。

日本樹木醫生山下得男帶領團隊人員分別爬上茄苳樹鋸除枯枝，或地面檢視根系的生長，團隊自2014年起已經是第6次遠赴池上為這棵樹健檢。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴致詞時表示，感謝長榮航空慧眼獨具10年前就選擇投資台東，並帶動了當地觀光產業，除了連續13年贊助熱氣球活動，也幫助池上秋收音樂祭，更指定池上米成為長榮航空商務艙指定米，期盼未來縣府與長榮航空能有更多連結。

然而，每年百萬人次的遊客量也讓當地深受困擾，池上農民表示，不僅腳踏車、電動4輪車與農用機具爭道，遊客隨意踐踏農田或亂丟垃圾亂象仍然屢見不鮮。

長榮航空總經理孫嘉明表示，希望藉由這棵樹，讓大家能夠重視環保愛護地球，珍惜池上的好山好水，當然重要的是希望能引優質的旅遊文化。

長榮航空2013年邀請藝人金城武在池上取景拍攝廣告，伯朗大道及老樹就此爆紅成為全台知名景點，然而這棵老樹因風災、遊客、車輛輾壓，屢次出現健康問題，長榮航空公司與大安森林公園之友基金會10年來持續老樹認養及養護工作。