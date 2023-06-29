「黑人」陳建州連日遭「大牙」周宜霈和微風女神郭源元出面揭露，曾對她們有過「性騷」行為，陳建州和范瑋琪夫妻倆已對大牙提出民事訴訟。此外，范瑋琪今（29）日稍早也發聲力挺陳建州，然而，相關內容曝光後，網紅陳沂也指出文中「3疑點」，在社群上掀起討論。

范瑋琪今日在社群上發聲指出，以「3疑點」反駁郭源元的說法，其一是懷孕期間一直在家中安胎，僅有5次出門；其二為「舊家中僅有一張床」，並透露范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧她，看似在反駁郭源元稱「有另一張床」的說法；其三是從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾，而自己懷孕期也不可能喝酒，力挺陳建州「是個正直的人」。

對此，網紅陳沂也針對相關疑點發文表達自身的觀點。其中，對於「一張床」的說法，她表示：「狡too有三窟，靠賣公益T致富的黑人老大，有幾窟都是很正常的吧？」另外，也直言：「郭源元文章是說黑人倒威士忌給她喝，沒有提到黑人喝酒，請問妳的邏輯在哪裡？」並反問：「請問之前Makiyo 説黑人喝醉會亂親人，是在說謊囉？」而貼文PO出後也在社群上引發討論，更有網友附上PTT版上的貼文，認為其「僅有5次出門」的說法也值得探討。

且有PTT貼文以「范范：我深深相信丈夫為人正直」為題發文，其內容整理了多項范瑋琪在懷孕期間被報導外出的截圖證據，舉凡與劉若英梁靜茹等人聚會、與潘瑋柏等友人聚餐、姐妹ktv聚會、下午茶聚餐等事件，讓網友留言：「這還是有上新聞紀錄的，沒紀錄的就......」、「這夫妻危機處理能力有點差」、「網路世界凡走過必留下痕跡。」

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