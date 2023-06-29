第7屆U12世界盃少棒賽將在7月28日台南登場，中華隊將迎接各國好手挑戰，台南市長黃偉哲29日也特別北上參加記者會為小將們「贊聲」，他也分享幾個「小撇步」，希望小球員能有好表現。

本屆U12同樣在台南亞太棒球場舉行，以「少棒無國界，快樂世界盃」為口號希望小球員們能能享受國際級的少棒賽，以球會友，展現自己最好的表現。

U12將在7月28日至8月6日登場，中華隊這次在A組，與日本、委內瑞拉、墨西哥、澳洲、德國同組，B組則有美國、多明尼加、南韓、巴拿馬、捷克、紐西蘭。

這次U12由花蓮縣取得組訓權，由太巴塱國小少棒隊總教練陳明仁掌中華隊兵符，他表示，這次集訓時間只有3週，這段時間主要是要凝聚球員向心力，也會強調小球員品德部分，再來是強調學習、比賽態度，「希望他們能拚命完成每個守備，打出讓觀眾感動的比賽。」

記者會上也公布本屆U12賽程，中華隊首日碰上澳洲，接著依序打日本、墨西哥、德國、委內瑞拉，預賽連打5天，搶分組前3晉級超級循環賽，複賽將在8月3日展開。

陳明仁認為，預賽碰到的每一場比賽都不能鬆懈，「每一隊都要很注意，不能鬆懈，小朋友專注度容易不足，贏了這場下一場不一定會贏，每一場都會緊釘他們。」

身為東道主的台南市長黃偉哲也在記者會提供小球員小撇步，他開玩笑對中華小將說：「不要有壓力，拿冠軍就好。」他也提到，為了幫助中華隊把冠軍留在台灣，球場周邊會設有許多好玩的設施，「但不是給你們玩的，是給其他球隊玩的。」