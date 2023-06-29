該聯貸案資金為期三年得再延長兩年總金額新台幣68億元。此次聯貸案由第一銀行、中國信託統籌，合作金庫、土地銀行、兆豐銀行及永豐銀行為共同主辦銀行，其他參與聯貸案的融資銀行有安泰銀行、上海商銀、新光銀行、凱基銀行、及台灣企銀，合計共十一家。

聯合再生財務體質健全，流動比率為201％、負債比率為48.07％、利息保障倍數高達496％，有形資產更高達171億元。聯合再生將持續對太陽能及儲能系統進行投資為公司創造高而穩定的固定收益進一步優化財務結構。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，聯合再生長期深耕再生能源，致力透過永續能源改善全球環境，在創能方面，不斷提高產品的太陽光能轉換效率、並導入大尺寸電池與模組技術，以增加單位面積之發電量，及降低發電成本。太陽能系統電站方面，2022年底聯合再生持有約170MW的電站資產，年發電量預計為2.1億度電，可供5.7萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為106,120公噸，等同約275座大安森林公園的吸碳量。截至2023年年底，聯合再生併網總量將達250MW。

節能方面，2022年製程節能2,449,213度電，其碳排密集度亦較2021年減少11.8％。聯合再生積極布局再生能源全球市場，從太陽能市場的全球製造，到太陽能系統電站的開發、建置、維運到銷售全能服務，近期對儲能產品及市場的深耕開花結果。