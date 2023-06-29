54歲張姓婦人日前搭計程車卻將自己隨身帆布袋遺留在車中，因未記住車號只好向台中市第一分局西區派出所求助，當時服勤的正妹員警馮婕妮，聽聞婦人記不住車號，只記得下車地點，靈機一動調閱下車點周遭的監視器畫面，不到一小時終於協助張婦找回帆布袋，裏頭LV包、平板電腦及現鈔2萬6000元原封不動找回，讓張婦直稱台中警方真太棒了！

馮婕妮在年6月26日20時許擔服備勤勤務時，遇張婦慌張的來報案，指稱稍早在台中車站前攔車搭乘，抵達親友的住處附近後下車徒步前往住處時卻想起自己的隨身帆布袋不慎遺留在車上，因所搭乘的計程車係隨機攔查故無法確認車號，情急無助之下遂衝至派出所內請求協助。

她先安撫張姓婦人，並請張姓婦人仔細回想計程車經過的地方，惟張姓婦人怎麼想也想不起來，只記得自己下車的地方是西區居仁街14號，機智的馮員聞後便立即調閱張姓婦人下車點周遭的監視器畫面，因當時適逢夜間，畫面模糊造成調閱相關車牌陷入困境，然馮員仍耐心調閱希望能幫助張姓婦人尋回帆布袋，皇天不負苦心人，終順利調到了張姓婦人搭乘的計程車，並火速聯繫計程車駕駛查看是否有帆布袋遺留於車上，駕駛聞訊後亦馬上駕車將張姓婦人的帆布袋送往西區派出所。

張姓婦人一見到帆布袋便笑容滿面，頻頻向馮員及駕駛致謝，亦不斷讚嘆員警辦事的高效率，張姓婦人事後亦表示隨身帆布袋內裝了一個市價約新台幣3萬元的名牌LV皮夾、平板電腦一部及現鈔新台幣2萬6000元整，若不見了後果可不堪設想，張姓婦人為了感謝馮員的熱心協助，特地購買數塊雞排親自送至派出所慰勞辛苦執勤的員警以表謝意。