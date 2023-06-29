北市一名男子與女友的表妹有嫌隙，前年竟在女友表妹的飲料內摻入FM2，迷昏表妹使其無法上班限制行動。台北地院審結，依犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，施姓男子與女友的表妹A女有嫌隙，得知A女從事掏耳的工作，便於2021年11月某日上午間假借請A女掏耳，在奶茶摻入FM2，連同早餐一起送給A女食用，A女吃下後出現頭暈症狀，意識不清全身無力。

事後施男帶著A女到美髮材料行購物，把A女帶回自己的住所，湊巧A女的男友打電話給A女時察覺異樣緊急趕到現場，發現施男神情有異，便帶A女到醫院檢查並驗血，施男的犯行才曝光。

台北地院審理時，法官痛斥施男為成年人，與A女有紛爭卻不以理性方式解決，利用A女將其視為親人的信任感，在奶茶中摻入藥劑迷暈對方，剝奪A女行動自由，已經造成A女精神痛苦，實在不該，酌情後，依犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑1年。可上訴。

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