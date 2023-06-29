國民黨第一、七選區立委候選人領表登記29日截止，第七選區有現任國民黨發言人林家興登記、第一選區則有金門大學副教授劉燈鐘登記。日前民眾黨徵召蔡壁如參選，挑戰蔡其昌，若劉燈鐘被提名，第一選區將呈藍綠白「三腳督」局面。

先前外界盛傳國民黨可能跟非綠陣營合作，在第一、七選區推出立委候選人，日前民眾黨宣布徵召蔡壁如參選台中第一選區立委，國民黨台中市黨部主委顏文正對外否認會禮讓，29日劉燈鐘趕在領表登記截止前親自到黨部登記參選，對於蔡壁如參選持正面看法，並表示自己會盡力爭取支持。

國民黨台中市黨部表示，台中市黨部辦理第11屆立法委員選舉第三梯次候選人領表登記作業今天截止，統計共2人完成登記，第一選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）有現任金門大學副教授劉燈鐘登記；第七選區則有國民黨發言人林家興登記。

顏文正表示，登記後待中央提名小組審核通過，才會正式宣布提名。至於第一選區恐成藍綠白「三腳督」，劉燈鐘表示，清水是他的家鄉，民眾黨蔡壁如願意來第一選區參選，對地方來講都是好事，自己持正面看待。若自己能通過提名，會盡力爭取支持，希望大家給他為地方服務的機會。