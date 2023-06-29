以往公幼名額供不應求，家長往往需擠破頭才能搶到名額，台南市公立幼兒園近2年面臨準公幼衝擊，去年招生缺額2675名，今年將師生比降為1比12後，缺額仍有1465名；為提升公幼競爭力也呼應家長需求，7月起全面開辦公幼延長照顧且不限開班人數，開辦率高達94％。

南市府教育局特幼科指出，7月起公幼課後留園服務至下午6點，全市225間公幼有212所辦辦，3112人次參加，其他未開辦園所都是家長反映無此需求，至於開辦園所每小時繳費不超過50元，視留園人數決定收費，經費不足支應部分將由教育局補助。

事實上，台南市為強化公幼服務，110年學年度即已開辦留園延長服務，但開辦率僅60％，主要是因為家長必須自行負擔教保員鐘點費、行政費等，每小時500元，家長意願低落。

為減輕家長負擔，7月起全面開辦公幼課後延長照顧，除家長繳費每小時不超過50元，也保障教保人員鐘點費每小時至少300元，並訂定獎勵措施，提升教保人員參與意願。

另外，台南市政府辦理身心障礙學生課後及寒暑假身心障礙專班已超過10年，每年投入至少700多萬元，希望落實對身障學生的照顧，減輕家長照顧負擔與經濟壓力，完善特殊服務與照顧。今年寒假國中小共71校申辦，暑假班也正在申請中，相當踴躍。