5月市場雜訊不少，避險情緒推升國際美元指數走揚，加上5月美國再升息1碼（0.25個百分點），外資熱錢不斷回流，非美貨幣全面承壓，新台幣全月波動也跟著加劇，但累計5月僅貶值2.6分或0.08％，相較主要非美貨幣貶幅緩和，反應在BIS統計的新台幣REER也不降反升。

BIS統計的REER，為估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身的升貶，與所對應的一籃子貨幣漲跌，以及物價變動因素相關，REER上揚對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣及韓國，當REER愈低、出口報價愈具競爭力。

BIS統計顯示，5月新台幣實質匯率指數略升至99.16，續高於主要貿易競爭對手韓國的韓元93.97，兩者差距雖由4月的5.68縮小至5.19，但仍顯示台灣出口產業的報價競爭力持續輸給韓國。

匯銀主管分析，國際美元指數5月上漲2.6％，為2月來最強單月漲勢，新台幣5月小幅貶值，但韓元5月逆勢升值0.79％，一來一往下，導致韓元REER上升幅度更大，台韓REER差距雖持續「死亡交叉」，但差距已有縮小。

事實上，長期以來新台幣REER一向都低於韓元REER，近兩年局面扭轉，主因近年新台幣吸金，尤其在疫情後一度成為最強亞幣，去年10月差距更一舉擴大到9.06，為2009年4月以來新高。匯銀主管認為，6月以來新台幣偏弱，但韓元回檔力道更大，且6月多個交易日韓元貶幅都是主要亞幣最深，台韓出口價格競爭力勢必再度拉大，短期要擺脫「死亡交叉」難度很大。