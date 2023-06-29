今年飲品熱銷，水果風味最受歡迎，加倍佳棒棒糖首度跨界，引進日本超商人氣銷售飲，以長銷款的經典草莓奶霜口味作為主打，濃順奶香加上草莓香甜口感，展現如少女般的純甜系滋味。

加倍佳草莓牛奶以經典口味草莓奶霜為主打，整體口感以牛乳為主體，入口能依序感受到溫潤奶油、甜香牛乳以及草莓果香三種不同層次交錯，微微草莓香甜但捨棄莓果類的酸味，讓整體充滿純粹的溫厚甜蜜。

加倍佳全新產品草莓牛奶，即日起在全家獨家販售，現在到全家購買兩瓶草莓奶霜乳飲品，即享有嘗鮮價65元，為了幫大家找回童年棒棒糖的幸福感，買兩瓶加倍佳再加碼送你一支棒棒糖，獨家優惠活動只到7月25日。

Mister Donut蜂蜜愛文芒果冰沙，99元。（Mister Donut提供／朱世凱台北傳真）

甜甜圈品牌Mister Donut則以「愛文芒果」為主題推兩款夏季飲品「蜂蜜愛文芒果冰沙」、「哞~愛文芒果牛奶」。由愛文芒果冰沙添加真實芒果丁的「蜂蜜愛文芒果冰沙」最後淋上些許香醇龍眼蜜，增加入口清甜香氣；「哞~愛文芒果牛奶」以香濃瑞穗鮮乳為基底，搭配愛文芒果泥，不添加一滴水訴求口感濃郁滑順。