新北市幼兒園被爆出疑似餵藥疑雲，新北地檢署29日公布板橋幼兒園孩童的檢驗結果，36位幼童毛髮檢驗結果均未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。台北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞批評，部分政治人物及媒體刻意將「餵藥」解讀成「餵毒」相當不可取，已對幼教業造成嚴重打擊，希望相關人士公開道歉，不要「昨天山盟海誓，今天都沒事」。

台北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞認為，由於此案發生在新北市，部分政治人物、媒體刻意帶風向將「餵藥」稱為「餵毒」，並將個案當成通案以打擊國民黨總統參選人侯友宜，卻使得幼教老師受到重創，家長與老師間信任關係也備受衝擊。

陳表示，有部分人士稱此案2月發生，實際上應為5月，新北市政府也儘速處理，只是此案調查結果太晚出爐，種種帶風向、政治操作行為已經讓幼教老師及業者受到嚴重打擊，甚至有業者發聲明澄清，卻被政府「查水表」。

陳婉貞指出，如今結果出爐，已證明無幼教人員不當餵藥，也還給他們清白，可是傷害已經造成，希望部分政治人物、媒體及政府出面道歉，不要「昨天山盟海誓，今天都沒事」。

她強調，幼教業很需要大家的鼓勵與支持，期盼老師們不要因此事離職或感到灰心，持續為孩子們打造良好學習環境並給予專業照顧。