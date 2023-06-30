一直以來法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）企圖讓法國成為美國和中國中間的「平衡勢力」，尤其是在戰略重要性日增的印太地區。

法國國防部28日發布新聞稿表示，將在今年夏天於印太地區部署近20架飛機，包括飆風戰鬥機（Rafale）。

新聞稿寫道，「自6月25日至8月3日，空軍將從法國本土派遣近20架航空器至印太地區領地周邊」。

這個執行代號為「飛馬23」（Pégase 23）的任務將動員320名飛行員、55噸貨櫃、10架飆風戰鬥機、5架A330「鳳凰」（Phénix）運輸機以及4架A400M軍用運輸機。任務將在10個國家進行11次起降，並與14支盟軍交流。

首先，任務在阿拉伯聯合大公國的法國空軍基地技術停留整補後，便將啟程參與7月和美軍聯合的「關島與夏威夷周邊的演習」，同時與「新喀里多尼亞與法屬玻里尼西亞軍隊會和強化部署」。

7月24日至8月3日，回程將分別停靠南韓、日本、印尼、卡達和非洲東岸的吉布地，進行「一系列聯訓」，以及關於太空、人道救援、災難管理等的會面討論。

馬克宏提升了印太地區的戰略優先地位，且法國在從東非到美國西岸的廣袤地區擁有多個領地與領海，住有165萬名法國公民；在留尼旺、大溪地等7座島嶼周邊的專屬經濟區更是排名世界第二。

法媒指出，這次在印太的部署反映出法國想要在此戰略地區強化力量與影響力的決心，把自身定位為美、中等地區強權間「平衡勢力」的法國企圖在印太穩定與安全上扮演更積極的角色。

多功能且性能優異的飆風戰鬥機在這次任務中具有關鍵角色，其進行高難度空中行動以及適應不同任務的能力是法國強化在印太地區軍事力量的重要資產。

法媒也分析，飛馬23任務同時展現法國想要強化與該區夥伴國家關係的意願，與當地軍隊的交流將推進軍事合作、戰略夥伴關係與專業交流，以加強印太地區的集體安全。